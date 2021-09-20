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Косачев заявил, что выборы в Госдуму соответствовали ожиданиям избирателей
Косачев заявил, что выборы в Госдуму соответствовали ожиданиям избирателей - РИА Новости, 20.09.2021
Косачев заявил, что выборы в Госдуму соответствовали ожиданиям избирателей
Парламентские выборы в России состоялись, они дали возможность волеизъявлению граждан в полном объеме, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:41
2021-09-20T11:41
2021-09-20T11:41
выборы в государственную думу
политика
константин косачев
госдума рф
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в России состоялись, они дали возможность волеизъявлению граждан в полном объеме, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в понедельник на встрече с международными наблюдателями."Можно согласиться с тем, что выборы (в России) состоялись, они соответствовали ожиданиям избирателей и дали возможность волеизъявления в полном объеме", - сказал законодатель.В России 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму восьмого созыва.
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политика, константин косачев, госдума рф, россия
Косачев заявил, что выборы в Госдуму соответствовали ожиданиям избирателей
Косачев: выборы в Госдуму состоялись, они соответствовали ожиданиям избирателей