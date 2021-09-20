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Косачев заявил, что выборы в Госдуму соответствовали ожиданиям избирателей

Косачев заявил, что выборы в Госдуму соответствовали ожиданиям избирателей - РИА Новости, 20.09.2021

Косачев заявил, что выборы в Госдуму соответствовали ожиданиям избирателей

Парламентские выборы в России состоялись, они дали возможность волеизъявлению граждан в полном объеме, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:41

2021-09-20T11:41

2021-09-20T11:41

выборы в государственную думу

политика

константин косачев

госдума рф

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в России состоялись, они дали возможность волеизъявлению граждан в полном объеме, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в понедельник на встрече с международными наблюдателями."Можно согласиться с тем, что выборы (в России) состоялись, они соответствовали ожиданиям избирателей и дали возможность волеизъявления в полном объеме", - сказал законодатель.В России 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму восьмого созыва.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, константин косачев, госдума рф, россия