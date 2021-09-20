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Ведущий "60 минут" Попов лидирует на выборах в ГД в Москве
Ведущий "60 минут" Попов лидирует на выборах в ГД в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
Ведущий "60 минут" Попов лидирует на выборах в ГД в Москве
Телеведущий Евгений Попов, баллотирующийся от ЕР, лидирует на выборах в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу Москвы с 35,45%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:28
2021-09-20T11:28
2021-09-20T11:44
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
евгений попов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Телеведущий Евгений Попов, баллотирующийся от ЕР, лидирует на выборах в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу Москвы с 35,45%, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным Центризбиркома, Попов от ЕР лидирует на выборах в Госдуму по Кунцевском одномандатному округу Москвы с 35,45% по результатам обработки 94,58% протоколов, с небольшим отрывом от него на втором месте идёт представитель КПРФ Михаил Лобанов с 31,23% голосов.
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политика, москва, госдума рф, евгений попов
11:28 20.09.2021 (обновлено: 11:44 20.09.2021)
Ведущий "60 минут" Попов лидирует на выборах в ГД в Москве
Тележурналист Попов лидирует на выборах в ГД по Кунцевскому одномандатному округу Москвы