https://ria.ru/20210920/vybory-1750930594.html

Ведущий "60 минут" Попов лидирует на выборах в ГД в Москве

Ведущий "60 минут" Попов лидирует на выборах в ГД в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

Ведущий "60 минут" Попов лидирует на выборах в ГД в Москве

Телеведущий Евгений Попов, баллотирующийся от ЕР, лидирует на выборах в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу Москвы с 35,45%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:28

2021-09-20T11:28

2021-09-20T11:44

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

евгений попов

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Телеведущий Евгений Попов, баллотирующийся от ЕР, лидирует на выборах в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу Москвы с 35,45%, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным Центризбиркома, Попов от ЕР лидирует на выборах в Госдуму по Кунцевском одномандатному округу Москвы с 35,45% по результатам обработки 94,58% протоколов, с небольшим отрывом от него на втором месте идёт представитель КПРФ Михаил Лобанов с 31,23% голосов.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, евгений попов