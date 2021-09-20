https://ria.ru/20210920/vybory-1750922614.html
Во всех одномандатных округах в Крыму побеждают кандидаты от ЕР
Во всех одномандатных округах в Крыму побеждают кандидаты от ЕР - РИА Новости, 20.09.2021
Во всех одномандатных округах в Крыму побеждают кандидаты от ЕР
Кандидаты от партии "Единая Россия" побеждают на выборах в Госдуму России в Республике Крым по всем трем одномандатным избирательным округам после обработки... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:52
2021-09-20T10:52
2021-09-20T11:13
выборы в государственную думу
политика
республика крым
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" побеждают на выборах в Госдуму России в Республике Крым по всем трем одномандатным избирательным округам после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам глава избиркома Крыма Михаил Малышев."По одномандатным округам тоже победили кандидаты от "Единой России": Алексей Черняк (49,37% голосов, Симферопольский округ, № 19), Константин Бахарев (63,6%, Керченский, № 20), Леонид Бабашов (58,17%, Евпаторийский, № 21)", - сказал Малышев. Явка на выборах составила 49,75%, сообщил глава избиркома.С 17 по 19 сентября в Республике Крым проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам в Крыму также прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам (номера 19, 20, 21). В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов.
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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РИА Новости
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политика, республика крым, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
10:52 20.09.2021 (обновлено: 11:13 20.09.2021)
Во всех одномандатных округах в Крыму побеждают кандидаты от ЕР
Кандидаты от ЕР на выборах в Госдуму побеждают во всех трех одномандатных округах в Крыму