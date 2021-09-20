https://ria.ru/20210920/vybory-1750922614.html

Во всех одномандатных округах в Крыму побеждают кандидаты от ЕР

Во всех одномандатных округах в Крыму побеждают кандидаты от ЕР - РИА Новости, 20.09.2021

Во всех одномандатных округах в Крыму побеждают кандидаты от ЕР

Кандидаты от партии "Единая Россия" побеждают на выборах в Госдуму России в Республике Крым по всем трем одномандатным избирательным округам после обработки... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:52

2021-09-20T10:52

2021-09-20T11:13

выборы в государственную думу

политика

республика крым

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" побеждают на выборах в Госдуму России в Республике Крым по всем трем одномандатным избирательным округам после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам глава избиркома Крыма Михаил Малышев."По одномандатным округам тоже победили кандидаты от "Единой России": Алексей Черняк (49,37% голосов, Симферопольский округ, № 19), Константин Бахарев (63,6%, Керченский, № 20), Леонид Бабашов (58,17%, Евпаторийский, № 21)", - сказал Малышев. Явка на выборах составила 49,75%, сообщил глава избиркома.С 17 по 19 сентября в Республике Крым проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам в Крыму также прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам (номера 19, 20, 21). В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика крым, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу