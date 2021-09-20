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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750921048.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Крыму
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Крыму - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Крыму
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Республике Крым с 63,33 % голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам глава избиркома... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:45
2021-09-20T10:48
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Республике Крым с 63,33 % голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам глава избиркома Крыма Михаил Малышев."По итогам "Единая Россия" получает 63,33% голосов, КПРФ – 9,15%, "Справедливая Россия - За правду" – с 5,93%, ЛДПР – 7,75%, ", - сказал Малышев. Явка на выборах составила 49,75%, сказал он.С 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам (номера 19, 20, 21). В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов.
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политика, единая россия, госдума рф
10:45 20.09.2021 (обновлено: 10:48 20.09.2021)
 
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Крыму

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Крыму с 63,33%

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Республике Крым с 63,33 % голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам глава избиркома Крыма Михаил Малышев.
"По итогам "Единая Россия" получает 63,33% голосов, КПРФ – 9,15%, "Справедливая Россия - За правду" – с 5,93%, ЛДПР – 7,75%, ", - сказал Малышев. Явка на выборах составила 49,75%, сказал он.
С 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам (номера 19, 20, 21). В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов.
 
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