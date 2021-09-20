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"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Крыму

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Крыму - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Крыму

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Республике Крым с 63,33 % голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам глава избиркома... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:45

2021-09-20T10:45

2021-09-20T10:48

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Республике Крым с 63,33 % голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам глава избиркома Крыма Михаил Малышев."По итогам "Единая Россия" получает 63,33% голосов, КПРФ – 9,15%, "Справедливая Россия - За правду" – с 5,93%, ЛДПР – 7,75%, ", - сказал Малышев. Явка на выборах составила 49,75%, сказал он.С 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам (номера 19, 20, 21). В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф