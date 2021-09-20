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Неверов лидирует на выборах в одномандатном округе Смоленской области

Неверов лидирует на выборах в одномандатном округе Смоленской области - РИА Новости, 20.09.2021

Неверов лидирует на выборах в одномандатном округе Смоленской области

Сергей Неверов от "Единой России" лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Смоленской области с 52,51% голосов по результатам обработки 90,22%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:36

2021-09-20T10:36

2021-09-20T10:36

выборы в государственную думу

политика

смоленская область

сергей неверов

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сергей Неверов от "Единой России" лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Смоленской области с 52,51% голосов по результатам обработки 90,22% протоколов, следует из данных ЦИК."Смоленский одномандатный округ. Протоколов 90,22%, Неверов С.И. ("Единая Россия") 52,51%", - следует из представленных данных.

смоленская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, смоленская область, сергей неверов, единая россия, госдума рф