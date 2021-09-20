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Неверов лидирует на выборах в одномандатном округе Смоленской области
Неверов лидирует на выборах в одномандатном округе Смоленской области - РИА Новости, 20.09.2021
Неверов лидирует на выборах в одномандатном округе Смоленской области
Сергей Неверов от "Единой России" лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Смоленской области с 52,51% голосов по результатам обработки 90,22%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:36
2021-09-20T10:36
2021-09-20T10:36
выборы в государственную думу
политика
смоленская область
сергей неверов
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сергей Неверов от "Единой России" лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Смоленской области с 52,51% голосов по результатам обработки 90,22% протоколов, следует из данных ЦИК."Смоленский одномандатный округ. Протоколов 90,22%, Неверов С.И. ("Единая Россия") 52,51%", - следует из представленных данных.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, смоленская область, сергей неверов, единая россия, госдума рф
Неверов лидирует на выборах в одномандатном округе Смоленской области
Неверов лидирует на выборах в одномандатном округе Смоленской области, набрав 52,51%