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ЕР лидирует на выборах в заксобрание Вологодской области

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Вологодской области - РИА Новости, 20.09.2021

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Вологодской области

"Единая Россия" лидирует с 35% голосов на выборах в законодательное собрание Вологодской области после обработки 98% бюллетеней, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:24

2021-09-20T10:24

2021-09-20T10:24

выборы в государственную думу

политика

олег кувшинников

вологодская область

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 35% голосов на выборах в законодательное собрание Вологодской области после обработки 98% бюллетеней, сообщил губернатор Олег Кувшинников."После обработки 98% бюллетеней общий процент за партию "Единая Россия" на 9 утра составил 35%. Это примерно идентично показателю, которого партия достигла 5 лет назад на выборах, что позволит сформировать большинство в законодательном собрании Вологодской области", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в соцсети "ВКонтакте".Он поблагодарил жителей региона за участие в голосовании, отметив, что в регионе продолжится "курс на развитие муниципалитетов, городских округов, курс на инфраструктурное развитие области, курс на социальную, экономическую и политическую стабильность"."Никаких потрясений на этих выборах не произошло", - отметил Кувшинников."В избирательную комиссию поступило порядка 160 обращений, практически все они обработаны, жалобы не подтвердились. Поэтому можно сейчас констатировать, что выборы прошли организованно, очень хорошо отработали участковые избирательные комиссии… Более 4 тысяч наблюдателей присутствовало на избирательных участках", - добавил глава региона.Жители региона выбирали депутатов Государственной думы, депутатов законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах выбирали глав и депутатов советов городских и сельских поселений.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, олег кувшинников, вологодская область, единая россия