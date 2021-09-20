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ЕР лидирует на выборах в заксобрание Вологодской области
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Вологодской области - РИА Новости, 20.09.2021
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Вологодской области
"Единая Россия" лидирует с 35% голосов на выборах в законодательное собрание Вологодской области после обработки 98% бюллетеней, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:24
2021-09-20T10:24
2021-09-20T10:24
выборы в государственную думу
политика
олег кувшинников
вологодская область
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 35% голосов на выборах в законодательное собрание Вологодской области после обработки 98% бюллетеней, сообщил губернатор Олег Кувшинников."После обработки 98% бюллетеней общий процент за партию "Единая Россия" на 9 утра составил 35%. Это примерно идентично показателю, которого партия достигла 5 лет назад на выборах, что позволит сформировать большинство в законодательном собрании Вологодской области", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в соцсети "ВКонтакте".Он поблагодарил жителей региона за участие в голосовании, отметив, что в регионе продолжится "курс на развитие муниципалитетов, городских округов, курс на инфраструктурное развитие области, курс на социальную, экономическую и политическую стабильность"."Никаких потрясений на этих выборах не произошло", - отметил Кувшинников."В избирательную комиссию поступило порядка 160 обращений, практически все они обработаны, жалобы не подтвердились. Поэтому можно сейчас констатировать, что выборы прошли организованно, очень хорошо отработали участковые избирательные комиссии… Более 4 тысяч наблюдателей присутствовало на избирательных участках", - добавил глава региона.Жители региона выбирали депутатов Государственной думы, депутатов законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах выбирали глав и депутатов советов городских и сельских поселений.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, олег кувшинников, вологодская область, единая россия
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Вологодской области
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Вологодской области после обработки 98% бюллетеней
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости.
"Единая Россия
" лидирует с 35% голосов на выборах в законодательное собрание Вологодской области
после обработки 98% бюллетеней, сообщил губернатор Олег Кувшинников
.
"После обработки 98% бюллетеней общий процент за партию "Единая Россия" на 9 утра составил 35%. Это примерно идентично показателю, которого партия достигла 5 лет назад на выборах, что позволит сформировать большинство в законодательном собрании Вологодской области", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в соцсети "ВКонтакте
".
Он поблагодарил жителей региона за участие в голосовании, отметив, что в регионе продолжится "курс на развитие муниципалитетов, городских округов, курс на инфраструктурное развитие области, курс на социальную, экономическую и политическую стабильность".
"Никаких потрясений на этих выборах не произошло", - отметил Кувшинников.
"В избирательную комиссию поступило порядка 160 обращений, практически все они обработаны, жалобы не подтвердились. Поэтому можно сейчас констатировать, что выборы прошли организованно, очень хорошо отработали участковые избирательные комиссии… Более 4 тысяч наблюдателей присутствовало на избирательных участках", - добавил глава региона.
Жители региона выбирали депутатов Государственной думы, депутатов законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах выбирали глав и депутатов советов городских и сельских поселений.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.