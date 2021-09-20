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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750914706.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 33% голосов
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 33% голосов - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 33% голосов
"Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 33,70% голосов, следует из данных онлайн-табло на сайте краевого избиркома... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:19
2021-09-20T10:19
выборы в государственную думу
политика
пермский край
выборы в государственную думу
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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 33,70% голосов, следует из данных онлайн-табло на сайте краевого избиркома после обработки более 96% протоколов.По данным избиркома, после обработки 96,37% протоколов единороссы получают 33,70% голосов, следом за ними идут КПРФ с 22,76%, "Справедливая Россия - За правду" – с 10,81%, ЛДПР - 9,94%, "Новые люди" – 8,49%. Не прошли пятипроцентный барьер "Партия пенсионеров" (3,36%), "Яблоко" (1,52%), "Коммунисты России" (1,36%), "Зелёная альтернатива" (0,89%) и другие.Согласно информации о голосовании по одномандатным округам, расположенным на территории Пермского края, в округе №58 лидирует действующий депутат Госдумы, бывший мэр Перми Игорь Шубин ("Единая Россия") с 30,06%, Олеся Горбунова (КПРФ) набрала 23,24%. Здесь обработано более 96% протоколов. В округе №59 – депутат заксобрания Роман Водянов ("Единая Россия") с 30,99% и Марина Зимина (КПРФ) с 18,06%. Обработано более 90% протоколов. Округ №60 – действующий депутат Госдумы Дмитрий Скриванов ("Единая Россия") с 30,42% и Алексей Костицин (КПРФ) с 16,66%. Обработано – около 97% протоколов. В округе №61 предварительно побеждает депутат краевого парламента Ирина Ивенских ("Единая Россия") с 25,22%, за ней следует Ксения Айтакова (КПРФ) с 16,13%. Обработано 99,81% бюллетеней.Голосование проходило с 17 по 19 сентября. В Пермском крае жители выбирали депутатов в Госдуму восьмого созыва, краевое заксобрание четвертого созыва и муниципальные представительные органы в 16 территориях. Предварительная явка на выборах в регионе на 18.00 (16.00 мск) составила 36,03%, что превышает показатели 2016 года (35,03%). Проголосовать пришли около 716 тысяч человек.На выборах в Госдуму в Пермском крае замещается четыре мандата по одномандатным избирательным округам, на выборах в заксобрание – 60 мандатов: 30 - по единому избирательному округу, 30 - по одномандатным избирательным округам.
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политика, пермский край, выборы в государственную думу
10:19 20.09.2021
 
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 33% голосов

ЕР лидирует на выборах в ГД в Пермском крае с 33% голосов после подсчета 96% протоколов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Госдуму в Пермском крае с 33,70% голосов, следует из данных онлайн-табло на сайте краевого избиркома после обработки более 96% протоколов.
По данным избиркома, после обработки 96,37% протоколов единороссы получают 33,70% голосов, следом за ними идут КПРФ с 22,76%, "Справедливая Россия - За правду" – с 10,81%, ЛДПР - 9,94%, "Новые люди" – 8,49%. Не прошли пятипроцентный барьер "Партия пенсионеров" (3,36%), "Яблоко" (1,52%), "Коммунисты России" (1,36%), "Зелёная альтернатива" (0,89%) и другие.
Согласно информации о голосовании по одномандатным округам, расположенным на территории Пермского края, в округе №58 лидирует действующий депутат Госдумы, бывший мэр Перми Игорь Шубин ("Единая Россия") с 30,06%, Олеся Горбунова (КПРФ) набрала 23,24%. Здесь обработано более 96% протоколов. В округе №59 – депутат заксобрания Роман Водянов ("Единая Россия") с 30,99% и Марина Зимина (КПРФ) с 18,06%. Обработано более 90% протоколов. Округ №60 – действующий депутат Госдумы Дмитрий Скриванов ("Единая Россия") с 30,42% и Алексей Костицин (КПРФ) с 16,66%. Обработано – около 97% протоколов. В округе №61 предварительно побеждает депутат краевого парламента Ирина Ивенских ("Единая Россия") с 25,22%, за ней следует Ксения Айтакова (КПРФ) с 16,13%. Обработано 99,81% бюллетеней.
Голосование проходило с 17 по 19 сентября. В Пермском крае жители выбирали депутатов в Госдуму восьмого созыва, краевое заксобрание четвертого созыва и муниципальные представительные органы в 16 территориях. Предварительная явка на выборах в регионе на 18.00 (16.00 мск) составила 36,03%, что превышает показатели 2016 года (35,03%). Проголосовать пришли около 716 тысяч человек.
На выборах в Госдуму в Пермском крае замещается четыре мандата по одномандатным избирательным округам, на выборах в заксобрание – 60 мандатов: 30 - по единому избирательному округу, 30 - по одномандатным избирательным округам.
 
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