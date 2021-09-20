https://ria.ru/20210920/vybory-1750913803.html

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Волгоградской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Волгоградской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Волгоградской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 58,4% голосов по результатам обработки 100% протоколов комиссий, сообщает избирком... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:12

2021-09-20T10:12

2021-09-20T10:23

выборы в государственную думу

политика

волгоградская область

единая россия

госдума рф

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ВОЛГОГРАД, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 58,4% голосов по результатам обработки 100% протоколов комиссий, сообщает избирком региона в своем Telegram-канале.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября."Обработано 100% протоколов участковых комиссий, находящихся на территории Волгоградской области, по федеральному избирательному округу. Голоса избирателей распределились следующим образом: Единая Россия" - 58,44%, КПРФ – 14,76%, ЛДПР – 11,12%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,7%",- говорится в сообщении ведомстваОстальные партии пока не преодолели 5%.По четырем одномандатным округам в области также победили представители "Единой России": Алексей Волоцков (61,74%), Андрей Гимбатов (56,14%), Владимир Плотников (55,31%) и Олег Савченко (51,55%).Явка на выборах в Госдуму по региону составила 64,96%.

https://ria.ru/20210920/tretyak-1750912568.html

волгоградская область

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политика, волгоградская область, единая россия, госдума рф