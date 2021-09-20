https://ria.ru/20210920/vybory-1750911520.html

Певец Майданов лидирует на выборах в ГД в Подмосковье

Певец Майданов лидирует на выборах в ГД в Подмосковье - РИА Новости, 20.09.2021

Певец Майданов лидирует на выборах в ГД в Подмосковье

Певец Денис Майданов лидирует по одномандатному округу в Подмосковье, набирая 37,91% голосов по результатам обработки более 67% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:00

2021-09-20T10:00

2021-09-20T10:19

политика

одинцово

московская область (подмосковье)

выборы в государственную думу

денис майданов

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певец Денис Майданов лидирует по одномандатному округу в Подмосковье, набирая 37,91% голосов по результатам обработки более 67% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 67,98% протоколов в Одинцовском одномандатном округе Майданов лидирует с 37,91% голосов.Майданов известен такими хитами, как "Любимый мой, любимая", "Вечная любовь", "Ничего не жаль", "Бесконечная молодость".

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, одинцово, московская область (подмосковье), выборы в государственную думу, денис майданов