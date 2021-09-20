https://ria.ru/20210920/vybory-1750911520.html
Певец Майданов лидирует на выборах в ГД в Подмосковье
Певец Майданов лидирует на выборах в ГД в Подмосковье - РИА Новости, 20.09.2021
Певец Майданов лидирует на выборах в ГД в Подмосковье
Певец Денис Майданов лидирует по одномандатному округу в Подмосковье, набирая 37,91% голосов по результатам обработки более 67% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:00
2021-09-20T10:00
2021-09-20T10:19
политика
одинцово
московская область (подмосковье)
выборы в государственную думу
денис майданов
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601932328_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_5a696927804666380194cf90b3b6bc34.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певец Денис Майданов лидирует по одномандатному округу в Подмосковье, набирая 37,91% голосов по результатам обработки более 67% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 67,98% протоколов в Одинцовском одномандатном округе Майданов лидирует с 37,91% голосов.Майданов известен такими хитами, как "Любимый мой, любимая", "Вечная любовь", "Ничего не жаль", "Бесконечная молодость".
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
одинцово
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601932328_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_72da53cade75065ddd253d1347db2b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, одинцово, московская область (подмосковье), выборы в государственную думу, денис майданов
10:00 20.09.2021 (обновлено: 10:19 20.09.2021)
Певец Майданов лидирует на выборах в ГД в Подмосковье
Певец Майданов лидирует на выборах в ГД в Одинцовском одномандатном округе Подмосковья