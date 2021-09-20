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Хинштейн лидирует на выборах в Госдуму в Самарском одномандатном округе
Хинштейн лидирует на выборах в Госдуму в Самарском одномандатном округе - РИА Новости, 20.09.2021
Хинштейн лидирует на выборах в Госдуму в Самарском одномандатном округе
Замсекретаря генсовета "Единой России", глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:47
2021-09-20T09:47
2021-09-20T10:03
выборы в государственную думу
политика
самарская область
александр хинштейн
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России", глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн лидирует с 52,10% в Самарском одномандатном округе после обработки 58,76% протоколов УИК.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Хинштейн лидирует по Самарскому избирательном округу на выборах в Госдуму: после обработки 58,76% протоколов УИК он набирает 52,10%.
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политика, самарская область, александр хинштейн, госдума рф, выборы в государственную думу
09:47 20.09.2021 (обновлено: 10:03 20.09.2021)
Хинштейн лидирует на выборах в Госдуму в Самарском одномандатном округе
Хинштейн лидирует с 52,10% на выборах в Госдуму в Самарском одномандатном округе