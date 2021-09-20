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Хинштейн лидирует на выборах в Госдуму в Самарском одномандатном округе

Хинштейн лидирует на выборах в Госдуму в Самарском одномандатном округе - РИА Новости, 20.09.2021

Хинштейн лидирует на выборах в Госдуму в Самарском одномандатном округе

Замсекретаря генсовета "Единой России", глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:47

2021-09-20T09:47

2021-09-20T10:03

выборы в государственную думу

политика

самарская область

александр хинштейн

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России", глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн лидирует с 52,10% в Самарском одномандатном округе после обработки 58,76% протоколов УИК.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Хинштейн лидирует по Самарскому избирательном округу на выборах в Госдуму: после обработки 58,76% протоколов УИК он набирает 52,10%.

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, самарская область, александр хинштейн, госдума рф, выборы в государственную думу