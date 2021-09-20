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"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Татарстане
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Татарстане - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Татарстане
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Татарстане, набирая 79,02% голосов избирателей после обработки 97,38% протоколов, сообщает Центризбирком... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:43
2021-09-20T09:43
2021-09-20T09:54
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
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КАЗАНЬ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Татарстане, набирая 79,02% голосов избирателей после обработки 97,38% протоколов, сообщает Центризбирком республики.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований."По предварительным данным ГАС "Выборы" на 09.00 утра 20 сентября закончена обработка 97,38% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва… Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 79,02%", - говорится в сообщении.По информации ЦИК республики, КПРФ набирает 9,51% голосов избирателей, ЛДПР – 2,83%, "Справедливая Россия – За правду" - 2,72%.Сообщается, что в этом году в выборах приняли участие 78,84% от общей численности избирателей Татарстана. На предыдущих выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года явка в Татарстане составляла 78,79%.
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политика, единая россия, госдума рф
09:43 20.09.2021 (обновлено: 09:54 20.09.2021)
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Татарстане
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Татарстане с 79,02%