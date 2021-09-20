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ЕР победила на выборах в Костромской области
ЕР победила на выборах в Костромской области - РИА Новости, 20.09.2021
ЕР победила на выборах в Костромской области
Партия "Единая Россия" побеждает с 30,26% голосов на выборах в ГД в Костромской области после обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:41
2021-09-20T09:41
2021-09-20T09:43
выборы в государственную думу
политика
костромская область
единая россия
госдума рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает с 30,26% голосов на выборах в ГД в Костромской области после обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.КПРФ набирает 28,47%, "Справедливая Россия - За правду" – 11,42%, ЛДПР – 9,93%, партия "Новые люди" - 8,50%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, костромская область, единая россия, госдума рф
09:41 20.09.2021 (обновлено: 09:43 20.09.2021)
ЕР победила на выборах в Костромской области
"Единая Россия" победила на выборах в Костромской области, набрав 30,26 процента голосов