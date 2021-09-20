https://ria.ru/20210920/vybory-1750904539.html

Мэр Омска Фадина лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу

Мэр Омска Фадина лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу - РИА Новости, 20.09.2021

Мэр Омска Фадина лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу

Представляющая "Единую Россию" мэр Омска Оксана Фадина лидирует на выборах в Госдуму с 64,86% в 141-м Люлинском одномандатном округе, свидетельствуют данные ЦИК РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:27

2021-09-20T09:27

2021-09-20T11:03

выборы в государственную думу

политика

омская область

александр бурков

госдума рф

коммунисты россии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представляющая "Единую Россию" мэр Омска Оксана Фадина лидирует на выборах в Госдуму с 64,86% в 141-м Люлинском одномандатном округе, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 44,14%.По данным центризбиркома, после обработки 44,14% протоколов Фадина набирает 64,86%, Константин Ткачев от КПРФ - 18,19%, Владимир Казанин от "Коммунистов России" - 10,30%.В избирательной комиссии Омской области в 13.00 (10.00 мск) сообщили, что регион в Государственной Думе представят три депутата - действующий мэр Омска Фадина ("Единая Россия"), Олег Смолин (КПРФ), ставший лидером на 140-м округе, и Андрей Алехин (КПРФ), победивший на 139-м округе.Мэром Омска Фадина стала в конце 2017 года - депутаты избрали ее большинством голосов. В середине марта стало известно, что Фадина будет баллотироваться в Госдуму, ее кандидатуру одобрил губернатор Омской области Александр Бурков.Фадина родилась 3 июля 1976 года в Омской области. В 1998 году с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". Кандидат экономических наук. Имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе входящих в структуры вертикально интегрированных холдингов отрасли энергетики и ЖКХ, органах исполнительной власти. С 30 октября 2015 года работала министром экономики Омской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/vybory-1750903298.html

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политика, омская область, александр бурков, госдума рф, коммунисты россии