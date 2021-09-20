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В Иркутской области единороссы лидируют на выборах в Госдуму в трех округах

В Иркутской области единороссы лидируют на выборах в Госдуму в трех округах - РИА Новости, 20.09.2021

В Иркутской области единороссы лидируют на выборах в Госдуму в трех округах

По данным ГАС "Выборы", в Иркутской области в трех одномандатных округах в Госдуму проходят кандидаты от "Единой России", в одном - от КПРФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:17

2021-09-20T09:17

2021-09-20T09:18

выборы в государственную думу

политика

иркутская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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ИРКУТСК, 20 сен - РИА Новости. По данным ГАС "Выборы", в Иркутской области в трех одномандатных округах в Госдуму проходят кандидаты от "Единой России", в одном - от КПРФ.После введения в ГАС "Выборы" 97% данных протоколов избирательных комиссий в Иркутской области "Единая Россия" выигрывает три из четырех одномандатных округов на выборах в Госдуму в Иркутской области.Кандидат от КПРФ Михаил Щапов, представлявший регион в ГД седьмого созыва, уверенно выигрывает Иркутский округ. Он набирает 91,6 тысячи голосов. Представитель "Единой России" Роман Ефремов получает 29,2 тысячи.Коммунисты также показывают рост поддержки по спискам.В Ангарском округе выигрывает Алексей Красноштанов (ЕР). В Шелеховском округе - единоросс Сергей Тен.В Братском округе лидирует Александр Якубовский (ЕР). Тен и Якубовский также представляли регион в ГД прошлого созыва.

иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, иркутская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу