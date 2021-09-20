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ЕР набирает в Белгородской области 51,65% на выборах в Госдуму
ЕР набирает в Белгородской области 51,65% на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
ЕР набирает в Белгородской области 51,65% на выборах в Госдуму
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 51,65% после обработки 100% протоколов в Белгородской области, сообщил облизбирком. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:54
2021-09-20T08:54
2021-09-20T09:10
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
госдума рф
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 51,65% после обработки 100% протоколов в Белгородской области, сообщил облизбирком.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.Остальные партии не преодолели 5%.Явка на выборах в Госдуму по региону составила 59,04%. В избирательные списки были внесены 1 226 298 человек.По двум одномандатным округам в области также победили представители "Единой России". Андрей Скоч набрал 63,9% по Старооскольскому одномандатному округу №76, а Валерий Скруг - 47,61% по Белгородскому одномандатному округу №75.
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политика, белгородская область, госдума рф, выборы в государственную думу
08:54 20.09.2021 (обновлено: 09:10 20.09.2021)
ЕР набирает в Белгородской области 51,65% на выборах в Госдуму
"Единая Россия" набирает в Белгородской области 51,65% после обработки 100% протоколов