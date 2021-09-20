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Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области
Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021
Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области
Действующий глава комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк лидирует на выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:17
2021-09-20T08:17
2021-09-20T08:17
выборы в государственную думу
политика
ульяновская область
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выборы в государственную думу
владислав третьяк
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САМАРА, 20 сен - РИА Новости. Действующий глава комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк лидирует на выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу в Ульяновской области с 47,73% голосов после обработки более 98% протоколов.Она добавила, что в 187 одномандатном округе лидирует еще один представитель "Единой России" Владимир Кононов с 29,09% голосов.Кроме того, по данным облизбиркома, после обработки более 98% протоколов в 187-м округе по спискам "Единая Россия" набирает 35,1%, КПРФ - 34,97%; в 188-м округе – "Единая Россия" лидирует с 42,18%, КПРФ набирает 31,75%.
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политика, ульяновская область, госдума рф, выборы в государственную думу, владислав третьяк
Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области
Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области, подсчитано 98% протоколов