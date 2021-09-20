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Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области

Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021

Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области

Действующий глава комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк лидирует на выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:17

2021-09-20T08:17

2021-09-20T08:17

выборы в государственную думу

политика

ульяновская область

госдума рф

выборы в государственную думу

владислав третьяк

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САМАРА, 20 сен - РИА Новости. Действующий глава комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк лидирует на выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу в Ульяновской области с 47,73% голосов после обработки более 98% протоколов.Она добавила, что в 187 одномандатном округе лидирует еще один представитель "Единой России" Владимир Кононов с 29,09% голосов.Кроме того, по данным облизбиркома, после обработки более 98% протоколов в 187-м округе по спискам "Единая Россия" набирает 35,1%, КПРФ - 34,97%; в 188-м округе – "Единая Россия" лидирует с 42,18%, КПРФ набирает 31,75%.

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ульяновская область, госдума рф, выборы в государственную думу, владислав третьяк