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В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов - РИА Новости, 20.09.2021
В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует на выборах в ГД в Саратовском избирательном округе с 74,3% после обработки 71,71% протоколов, следует РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T05:29
2021-09-20T05:29
2021-09-20T05:29
выборы в государственную думу
политика
саратовская область
вячеслав володин
единая россия
госдума рф
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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует на выборах в ГД в Саратовском избирательном округе с 74,3% после обработки 71,71% протоколов, следует из данных онлайн-табло в избиркоме региона."Саратовский (одномандатный округ) №163… Володин В.В. ("Единая Россия") - 74,3%… Обработано протоколов - 71,71%", - говорится на онлайн-табло.Сам Володин в Telegram-канале "Володин. Саратов" поблагодарил жителей Саратовской области за поддержку. "Всегда с вами. Я вас люблю", - сказал он.
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политика, саратовская область, вячеслав володин, единая россия, госдума рф
В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
Володин лидирует на выборах в Госдуму в Саратовском округе с 74,3 процента