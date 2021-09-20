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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Курганской области с 38,65%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Курганской области с 38,65% - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Курганской области с 38,65%
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Курганской области с 38,65% голосов после обработки 74,39% протоколов, следует из первых данных ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:26
2021-09-20T03:26
2021-09-20T03:26
выборы в государственную думу
политика
курганская область
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Курганской области с 38,65% голосов после обработки 74,39% протоколов, следует из первых данных ЦИК РФ.После обработки 74,39% протоколов у "Единой России" 38,65%, КПРФ – 22,98%, ЛДПР – 12,4%, "Справедливая Россия — За правду" - 9,25%, "Новые люди" - 5,83%.Остальные партии получают менее 5%.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, курганская область, госдума рф
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Курганской области с 38,65%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Курганской области с 38,65 процента