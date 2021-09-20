https://ria.ru/20210920/vybory-1750884834.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области с 37,71%

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области с 37,71% - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области с 37,71%

Партия "Единая Россия" лидирует с 33,71% на выборах в Госдуму в Томской области, следует из первых данных ЦИК после обработки 65,64% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:15

2021-09-20T03:15

2021-09-20T03:15

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881187_0:33:3047:1747_1920x0_80_0_0_e761cd4f81b25f798ab10ff04d1ac5a5.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с 33,71% на выборах в Госдуму в Томской области, следует из первых данных ЦИК после обработки 65,64% протоколов."Единая Россия" набирает 33,71%, КПРФ - 21,95%, ЛДПР – 12,4%, "Справедливая Россия – За правду" – 8,36%, "Партия пенсионеров" - 3,09%. Остальные партии получают меньше 3% голосов.С 17 по 19 сентября в Томской области проходили выборы депутатов Госдумы России и выборы депутатов областной законодательной думы. В омской области зарегистрирована почти 761 тысяча избирателей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/peterburg-1750884700.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия