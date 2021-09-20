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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области с 37,71%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области с 37,71% - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области с 37,71%
Партия "Единая Россия" лидирует с 33,71% на выборах в Госдуму в Томской области, следует из первых данных ЦИК после обработки 65,64% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:15
2021-09-20T03:15
2021-09-20T03:15
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с 33,71% на выборах в Госдуму в Томской области, следует из первых данных ЦИК после обработки 65,64% протоколов."Единая Россия" набирает 33,71%, КПРФ - 21,95%, ЛДПР – 12,4%, "Справедливая Россия – За правду" – 8,36%, "Партия пенсионеров" - 3,09%. Остальные партии получают меньше 3% голосов.С 17 по 19 сентября в Томской области проходили выборы депутатов Госдумы России и выборы депутатов областной законодательной думы. В омской области зарегистрирована почти 761 тысяча избирателей.
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политика, госдума рф, россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области с 37,71%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области с 37,71 процента