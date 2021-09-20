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"Единая Россия" с 40,05 процента лидирует в Псковской области

"Единая Россия" с 40,05 процента лидирует в Псковской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" с 40,05 процента лидирует в Псковской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Псковской области, таковы первые данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:08

2021-09-20T03:08

2021-09-20T03:08

выборы в государственную думу

политика

псковская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Псковской области, таковы первые данные ЦИК.После обработки 11,99% протоколов ЕР набирает 40,05%. На втором месте КПРФ - 20,69%, затем следует "Справедливая Россия - За правду" - 9,64 %.

псковская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, псковская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу