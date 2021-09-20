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"Единая Россия" с 40,05 процента лидирует в Псковской области
"Единая Россия" с 40,05 процента лидирует в Псковской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" с 40,05 процента лидирует в Псковской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Псковской области, таковы первые данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:08
2021-09-20T03:08
2021-09-20T03:08
выборы в государственную думу
политика
псковская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Псковской области, таковы первые данные ЦИК.После обработки 11,99% протоколов ЕР набирает 40,05%. На втором месте КПРФ - 20,69%, затем следует "Справедливая Россия - За правду" - 9,64 %.
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политика, псковская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" с 40,05 процента лидирует в Псковской области
"Единая Россия" с 40,05 процента лидирует на выборах в Госдуму в Псковской области