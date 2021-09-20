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"Единая Россия" лидирует в Ивановской области с 34,24 процента

"Единая Россия" лидирует в Ивановской области с 34,24 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в Ивановской области с 34,24 процента

"Единая Россия" лидирует в Ивановской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 44,52% протоколов, следует из первых данных ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:52

2021-09-20T02:52

2021-09-20T02:52

выборы в государственную думу

политика

ивановская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует в Ивановской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 44,52% протоколов, следует из первых данных ЦИК."Единая Россия" получила 34,24%, на втором месте КПРФ - 28,92%, у ЛДПР - 9,51%, у "Справедливой России - За правду" - 8,14%, у "Новых людей" - 6,37%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

ивановская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ивановская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу