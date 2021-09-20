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"Единая Россия" лидирует в Ивановской области с 34,24 процента
"Единая Россия" лидирует в Ивановской области с 34,24 процента - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует в Ивановской области с 34,24 процента
"Единая Россия" лидирует в Ивановской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 44,52% протоколов, следует из первых данных ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:52
2021-09-20T02:52
2021-09-20T02:52
выборы в государственную думу
политика
ивановская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует в Ивановской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 44,52% протоколов, следует из первых данных ЦИК."Единая Россия" получила 34,24%, на втором месте КПРФ - 28,92%, у ЛДПР - 9,51%, у "Справедливой России - За правду" - 8,14%, у "Новых людей" - 6,37%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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политика, ивановская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует в Ивановской области с 34,24 процента
"Единая Россия" лидирует в Ивановской области на выборах в Госдуму с 34,24 процента