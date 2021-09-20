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"Единая Россия" лидирует с 42,66 процента в Смоленской области

"Единая Россия" лидирует с 42,66 процента в Смоленской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует с 42,66 процента в Смоленской области

"Единая Россия" в Смоленской области лидирует на выборах в Госдуму с 42,66% голосов по итогам обработки 20,7% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:50

2021-09-20T02:50

2021-09-20T02:50

выборы в государственную думу

политика

смоленская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" в Смоленской области лидирует на выборах в Госдуму с 42,66% голосов по итогам обработки 20,7% протоколов, следует из данных ЦИК.На втором месте КПРФ с 21 ,99 %, на третьем - ЛДПР (10,88%). "Справедливая Россия – За правду" набирает 6,88 %, Партия пенсионеров - 3,5%.

смоленская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, смоленская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу