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"Единая Россия" лидирует с 42,66 процента в Смоленской области
"Единая Россия" лидирует с 42,66 процента в Смоленской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует с 42,66 процента в Смоленской области
"Единая Россия" в Смоленской области лидирует на выборах в Госдуму с 42,66% голосов по итогам обработки 20,7% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:50
2021-09-20T02:50
2021-09-20T02:50
выборы в государственную думу
политика
смоленская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" в Смоленской области лидирует на выборах в Госдуму с 42,66% голосов по итогам обработки 20,7% протоколов, следует из данных ЦИК.На втором месте КПРФ с 21 ,99 %, на третьем - ЛДПР (10,88%). "Справедливая Россия – За правду" набирает 6,88 %, Партия пенсионеров - 3,5%.
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политика, смоленская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует с 42,66 процента в Смоленской области
"Единая Россия" лидирует с 42,66 процента на выборах в Госдуму в Смоленской области