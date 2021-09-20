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"Единая Россия" лидирует в Новгородской области с 35,86 процента

"Единая Россия" лидирует в Новгородской области с 35,86 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в Новгородской области с 35,86 процента

Партия "Единая Россия" набирает 35,86% голосов на выборах в Госдуму РФ в Новгородской области после обработки 17,91% протоколов, следует из первых данных ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:48

2021-09-20T02:48

2021-09-20T02:48

выборы в государственную думу

политика

новгородская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 35,86% голосов на выборах в Госдуму РФ в Новгородской области после обработки 17,91% протоколов, следует из первых данных ЦИК.Согласно первым данным, ЕР набирает 35,86% голосов, КПРФ – 20,59%, далее идут "Справедливая Россия – За правду" с 13,17%, ЛДПР (10,23%) и "Новые люди" (7,04%).Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними шли региональные и муниципальные выборы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, новгородская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия