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"Единая Россия" лидирует в Волгоградской области с 59 процентами
"Единая Россия" лидирует в Волгоградской области с 59 процентами - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует в Волгоградской области с 59 процентами
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 59% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:46
2021-09-20T02:46
2021-09-20T02:46
выборы в государственную думу
политика
волгоградская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 59% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК."Обработано протоколов 33,08%. "Единая Россия" - 59,6%, КПРФ - 16,46%, ЛДПР – 8,28%", - информирует ЦИК.Остальные партии не набирают 5%.
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политика, волгоградская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует в Волгоградской области с 59 процентами
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 59 процентами