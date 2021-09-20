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"Единая Россия" лидирует в Волгоградской области с 59 процентами

"Единая Россия" лидирует в Волгоградской области с 59 процентами - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в Волгоградской области с 59 процентами

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 59% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:46

2021-09-20T02:46

2021-09-20T02:46

выборы в государственную думу

политика

волгоградская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 59% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК."Обработано протоколов 33,08%. "Единая Россия" - 59,6%, КПРФ - 16,46%, ЛДПР – 8,28%", - информирует ЦИК.Остальные партии не набирают 5%.

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, волгоградская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу