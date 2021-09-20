https://ria.ru/20210920/vybory-1750881887.html

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Ростовской области 45,09%

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Ростовской области 45,09% - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Ростовской области 45,09%

Партия "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму России в Ростовской области 45,09% голосов после обработки 11,67% протоколов, следует из первых данных ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:45

2021-09-20T02:45

2021-09-20T02:45

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму России в Ростовской области 45,09% голосов после обработки 11,67% протоколов, следует из первых данных ЦИК РФ."Единая Россия" получает 45,09% голосов, КПРФ - 23,56%, "Справедливая Россия - За правду" – с 7,43%, ЛДПР - 7,16%, "Новые люди" – 5,96%.С 17 по 19 сентября в Ростовской области проходили выборы депутатов Госдумы России, довыборы депутата Закообрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области.

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политика, госдума рф, россия