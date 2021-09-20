https://ria.ru/20210920/vybory-1750881047.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 39,94%

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 39,94% - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 39,94%

"Единая Россия" лидирует с 39,94% в Тверской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 27,82% протоколов, следует из данных информационного табло в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:37

2021-09-20T02:37

2021-09-20T02:37

выборы в государственную думу

политика

тверская область

госдума рф

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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 39,94% в Тверской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 27,82% протоколов, следует из данных информационного табло в областном избиркоме.Как следует из данных, "Единая Россия" получает 39,94%, на втором месте КПРФ - 20,85%, у ЛДПР 10,12%, у "Справедливой России - За Правду" - 9,42%, у "Новых людей" - 5,81%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750880814.html

тверская область

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политика, тверская область, госдума рф