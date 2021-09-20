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"Единая Россия" лидирует в Калининградской области с 51,42 процента

"Единая Россия" лидирует в Калининградской области с 51,42 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в Калининградской области с 51,42 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области с 51,42% голосов, таковы первые данные Центральной избирательной комиссии после... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:37

2021-09-20T02:37

2021-09-20T02:37

выборы в государственную думу

политика

калининградская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области с 51,42% голосов, таковы первые данные Центральной избирательной комиссии после обработки 0,33% протоколов.По данным ЦИК, в Калининградской области после обработки 0,33% бюллетеней на первом месте оказывается партия "Единая Россия" с 51,42%, на втором - КПРФ (13,44%), на третьем - "Справедливая Россия — За правду" (8,25%).

калининградская область

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политика, калининградская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу