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"Единая Россия" лидирует в Калининградской области с 51,42 процента
"Единая Россия" лидирует в Калининградской области с 51,42 процента - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует в Калининградской области с 51,42 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области с 51,42% голосов, таковы первые данные Центральной избирательной комиссии после... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:37
2021-09-20T02:37
2021-09-20T02:37
выборы в государственную думу
политика
калининградская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области с 51,42% голосов, таковы первые данные Центральной избирательной комиссии после обработки 0,33% протоколов.По данным ЦИК, в Калининградской области после обработки 0,33% бюллетеней на первом месте оказывается партия "Единая Россия" с 51,42%, на втором - КПРФ (13,44%), на третьем - "Справедливая Россия — За правду" (8,25%).
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политика, калининградская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует в Калининградской области с 51,42 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области с 51,42 процента