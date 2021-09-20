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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ингушетии
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ингушетии - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ингушетии
"Единая Россия" лидирует с 72,64% на выборах в Госдуму в Ингушетии, свидетельствуют первые данные избиркома. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:24
2021-09-20T02:24
2021-09-20T02:24
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 72,64% на выборах в Госдуму в Ингушетии, свидетельствуют первые данные избиркома.По данным избирательной комиссии, после обработки 6,57% протоколов "Единая Россия" набирает в регионе 72,64%, КПРФ - 8,19%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,11%, "Яблоко" - 2,64%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы выбирали депутатов республиканского парламента.
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политика, госдума рф
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ингушетии
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ингушетии с 72,64 процента голосов