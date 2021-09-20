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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 69,37% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:23

2021-09-20T02:23

2021-09-20T02:25

выборы в государственную думу

политика

приморский край

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 69,37% протоколов.Согласно информации ЦИК, "Единая Россия" после подсчета 69,37% протоколов получает 37,69% голосов, КПРФ – 27,81%, ЛДПР – 8,01%, "Справедливая Россия - За правду" 6,18%, "Новые люди" – 5,35%, Партия пенсионеров - 4.69%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, приморский край, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу