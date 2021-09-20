https://ria.ru/20210920/vybory-1750879852.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69 процента - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 69,37% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:23
2021-09-20T02:23
2021-09-20T02:25
выборы в государственную думу
политика
приморский край
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155623/10/1556231084_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_94c2823330deedd7267bb359d5d5543f.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 69,37% протоколов.Согласно информации ЦИК, "Единая Россия" после подсчета 69,37% протоколов получает 37,69% голосов, КПРФ – 27,81%, ЛДПР – 8,01%, "Справедливая Россия - За правду" 6,18%, "Новые люди" – 5,35%, Партия пенсионеров - 4.69%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155623/10/1556231084_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b5b744d40060589e659c10f0f53b4768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, приморский край, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
02:23 20.09.2021 (обновлено: 02:25 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Приморье с 37,69 процента