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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кировской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кировской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кировской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ после подсчета 22,65% протоколов, набрав 30% голосов избирателей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:21
2021-09-20T02:21
2021-09-20T02:21
выборы в государственную думу
политика
кировская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ после подсчета 22,65% протоколов, набрав 30% голосов избирателей, сообщили РИА Новости в облизбиркоме."По результатам обработки 22,65% протоколов на выборах в Госдуму у "Единой России" 30,06% голосов, у "Справедливой России – За правду" - 18.66%, у КПРФ – 17,5%, у ЛДПР – 12,95%, у партии "Новые люди" - 7,85%, у Партии пенсионеров – 3,93%, у Коммунистов России – 2,19%", - сообщили в облзибиркоме.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, кировская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Кировской области
"Единая Россия" лидирует с 30 процентами на выборах в Госдуму в Кировской области