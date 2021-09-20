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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области с 55,07% голосов, следует из первых данных избиркома после обработки 29,47% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:04
2021-09-20T02:04
2021-09-20T02:04
выборы в государственную думу
политика
воронежская область
единая россия
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области с 55,07% голосов, следует из первых данных избиркома после обработки 29,47% протоколов."Обработано протоколов 29,47%. "Единая Россия" - 55,07%, КПРФ - 20,15%, ЛДПР - 5,91%, "Справедливая Россия - за правду" - 5,64%, "Новые люди" - 5,12%", - информирует избирком.Остальные партии не набирают 5% голосов.В Воронежской области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрирован 1 835 813 избирателя.
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политика, воронежская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области с 55,07 процента