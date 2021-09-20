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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области с 55,07% голосов, следует из первых данных избиркома после обработки 29,47% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:04

2021-09-20T02:04

2021-09-20T02:04

выборы в государственную думу

политика

воронежская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Воронежской области с 55,07% голосов, следует из первых данных избиркома после обработки 29,47% протоколов."Обработано протоколов 29,47%. "Единая Россия" - 55,07%, КПРФ - 20,15%, ЛДПР - 5,91%, "Справедливая Россия - за правду" - 5,64%, "Новые люди" - 5,12%", - информирует избирком.Остальные партии не набирают 5% голосов.В Воронежской области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрирован 1 835 813 избирателя.

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, воронежская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу