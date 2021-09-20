https://ria.ru/20210920/vybory-1750878261.html

"Единая Россия" лидирует по федеральному округу на выборах в Госдуму

"Единая Россия" лидирует по федеральному округу на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует по федеральному округу на выборах в Госдуму

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу с 45,42%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 35,37% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:00

2021-09-20T02:00

2021-09-20T02:09

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу с 45,42%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 35,37% протоколов.На втором месте – КПРФ (21,75%), на третьем – ЛДПР (8,28%). Далее следуют "Справедливая Россия – За правду" (7,47%) и "Новые люди" (6,22%).Остальные партии не проходят 5%-ный барьер.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750877799.html

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