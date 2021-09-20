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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Вологодской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Вологодской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Вологодской области
"Единая Россия" лидирует с 35,45% на выборах в Госдуму в Вологодской области после обработки 14,75% бюллетеней, сообщили РИА Новости в областной избирательной... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:35
2021-09-20T01:35
2021-09-20T01:35
выборы в государственную думу
политика
вологодская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 35,45% на выборах в Госдуму в Вологодской области после обработки 14,75% бюллетеней, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии."Обработано 14,75% бюллетеней. "Единая Россия" набирает 35,45%, КПРФ – 20,92%, ЛДПР - 12,5%, "Справедливая Россия - За правду" – 10,48%, "Новые люди" – 7,3%", - сказала собеседница агентства.
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политика, вологодская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Вологодской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Вологодской области с 35,45 процента