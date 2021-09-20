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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Вологодской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Вологодской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Вологодской области

"Единая Россия" лидирует с 35,45% на выборах в Госдуму в Вологодской области после обработки 14,75% бюллетеней, сообщили РИА Новости в областной избирательной... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:35

2021-09-20T01:35

2021-09-20T01:35

выборы в государственную думу

политика

вологодская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 35,45% на выборах в Госдуму в Вологодской области после обработки 14,75% бюллетеней, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии."Обработано 14,75% бюллетеней. "Единая Россия" набирает 35,45%, КПРФ – 20,92%, ЛДПР - 12,5%, "Справедливая Россия - За правду" – 10,48%, "Новые люди" – 7,3%", - сказала собеседница агентства.

вологодская область

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2021

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политика, вологодская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу