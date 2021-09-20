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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Камчатского края
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Камчатского края - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Камчатского края
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Камчатского края после обработки 58,6% бюллетеней, сообщили в избирательной... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:17
2021-09-20T01:17
2021-09-20T01:17
выборы в государственную думу
политика
камчатский край
единая россия
выборы в государственную думу
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Камчатского края после обработки 58,6% бюллетеней, сообщили в избирательной комиссии региона.Председатель избирательной комиссии уточнила, что окончательные итоги по выборам депутатов Законодательного собрания будут известны 22 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, камчатский край, единая россия, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Камчатского края
"Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Камчатского края