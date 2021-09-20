"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Камчатского края

"Голоса распределились следующим образом: на первом месте политическая партия "Единая Россия" - 34,18% голосов избирателей, на втором месте КПРФ – 23,53% голосов, на третьем месте – ЛДПР, 11,74% отдано за эту политическую партию, на четвертом месте – политическая партия "Новые люди", 10,37% голосов избирателей отдано за эту политическую партию", - сказала журналистам председатель краевого избиркома Инга Иринина, отметив, что обработаны 58,6% бюллетеней.