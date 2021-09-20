https://ria.ru/20210920/vybory-1750871387.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 5,89% протоколов, следует из данных информационного табло в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:41

2021-09-20T00:41

2021-09-20T00:41

выборы в государственную думу

политика

тверская область

единая россия

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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 5,89% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме."Единая Россия" набирает 39,30%, на втором месте КПРФ - 18,74%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750871269.html

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политика, тверская область, единая россия