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"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 5,89% протоколов, следует из данных информационного табло в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:41
2021-09-20T00:41
2021-09-20T00:41
выборы в государственную думу
политика
тверская область
единая россия
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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 5,89% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме."Единая Россия" набирает 39,30%, на втором месте КПРФ - 18,74%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, тверская область, единая россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области с 39,30 процента