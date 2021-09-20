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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Белгородской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Белгородской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Белгородской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Белгородской области с 51,11% после обработки 4,59% протоколов, сообщил облизбирком. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:40

2021-09-20T00:40

2021-09-20T00:40

выборы в государственную думу

политика

белгородская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Белгородской области с 51,11% после обработки 4,59% протоколов, сообщил облизбирком.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы."Обработано 4,59% протоколов. Выборы депутатов Госдумы по федеральному округу: "Единая Россия" - 51,11%, КПРФ - 17,55%, ЛДПР - 7,3%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,11%, "Новые люди" - 6,48%. Остальные партии пока не преодолели 5%", - говорится в сообщении.

белгородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белгородская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу