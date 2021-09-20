https://ria.ru/20210920/vybory-1750869463.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму во Владимирской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму во Владимирской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму во Владимирской области

Партия "Единая Россия" лидирует во Владимирской области с 39,62% на выборах депутатов Госдумы после обработки 27% протоколов, сообщает областной избирком. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:23

2021-09-20T00:23

2021-09-20T00:23

выборы в государственную думу

политика

владимирская область

госдума рф

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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует во Владимирской области с 39,62% на выборах депутатов Госдумы после обработки 27% протоколов, сообщает областной избирком.По данным комиссии, "Единая Россия" получает 39,62%, КПРФ - 24,27%, ЛДПР - 10,01%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,02%, "Новые люди" - 6,84%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750869249.html

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политика, владимирская область, госдума рф