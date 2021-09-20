Госдума просит принять меры по зарубежным призывам к кибератакам на выборах
Комиссия Госдумы просит принять меры по призывам из-за рубежа к кибератакам на выборах
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы РФ подготовила обращение в компетентные органы по поводу звучавших из-за рубежа призывах к кибератакам в ходе выборов в России, заявил глава комиссии Госдумы Василий Пискарев.
"Комиссия Госдумы подготовила обращение в компетентные органы для принятия мер реагирования на данные правонарушения", - написал Пискарев в своем Telegram-канале, уточнив, что речь идет о фактах незаконных публичных призывов на русском языке из-за рубежа организовывать кибератаки на электронную систему для голосования в России.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.