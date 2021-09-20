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Госдума просит принять меры по зарубежным призывам к кибератакам на выборах

Госдума просит принять меры по зарубежным призывам к кибератакам на выборах - РИА Новости, 20.09.2021

Госдума просит принять меры по зарубежным призывам к кибератакам на выборах

Комиссия Госдумы РФ подготовила обращение в компетентные органы по поводу звучавших из-за рубежа призывах к кибератакам в ходе выборов в России, заявил глава... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:22

2021-09-20T00:22

2021-09-20T00:22

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы РФ подготовила обращение в компетентные органы по поводу звучавших из-за рубежа призывах к кибератакам в ходе выборов в России, заявил глава комиссии Госдумы Василий Пискарев.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, василий пискарев, россия