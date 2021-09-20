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Володин лидирует в Саратовском округе
Володин лидирует в Саратовском округе - РИА Новости, 20.09.2021
Володин лидирует в Саратовском округе
Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует в Саратовском избирательном округе с 75,92% после обработки 22,41% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:18
2021-09-20T00:18
2021-09-20T00:23
выборы в государственную думу
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует в Саратовском избирательном округе с 75,92% после обработки 22,41% протоколов, следует из данных ЦИК."Протоколов УИК - 22,41%. Володин В.В. - 75,92%", - говорится на информационном табло ЦИК.
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политика, вячеслав володин, госдума рф
00:18 20.09.2021 (обновлено: 00:23 20.09.2021)
Володин лидирует в Саратовском округе
Действующий председатель Госдумы Володин лидирует в Саратовском округе с 75,92 процента