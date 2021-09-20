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Володин лидирует в Саратовском округе

Володин лидирует в Саратовском округе - РИА Новости, 20.09.2021

Володин лидирует в Саратовском округе

Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует в Саратовском избирательном округе с 75,92% после обработки 22,41% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:18

2021-09-20T00:18

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выборы в государственную думу

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует в Саратовском избирательном округе с 75,92% после обработки 22,41% протоколов, следует из данных ЦИК."Протоколов УИК - 22,41%. Володин В.В. - 75,92%", - говорится на информационном табло ЦИК.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вячеслав володин, госдума рф