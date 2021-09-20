https://ria.ru/20210920/voprosy-1751030432.html

Рябков и Салливан обсудили международные вопросы

Рябков и Салливан обсудили международные вопросы - РИА Новости, 20.09.2021

Рябков и Салливан обсудили международные вопросы

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в понедельник встретился с послом США в России Джоном Салливаном, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:35

2021-09-20T18:35

2021-09-20T18:35

в мире

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джон салливан

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в понедельник встретился с послом США в России Джоном Салливаном, говорится в сообщении МИД РФ."Были обсуждены некоторые актуальные международные вопросы", - сообщили в министерстве по итогам встречи.Посол США Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы. МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы.

https://ria.ru/20210916/ugroza-1750255676.html

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан, россия