https://ria.ru/20210920/tyanchzhou-3-1751025889.html

Космический грузовик "Тяньчжоу-3" состыковался с орбитальной станцией

Космический грузовик "Тяньчжоу-3" состыковался с орбитальной станцией - РИА Новости, 20.09.2021

Космический грузовик "Тяньчжоу-3" состыковался с орбитальной станцией

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-3" в понедельник успешно состыковался с орбитальной станцией "Тяньгун", говорится в сообщении Китайской... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:19

2021-09-20T18:19

2021-09-20T18:19

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ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-3" в понедельник успешно состыковался с орбитальной станцией "Тяньгун", говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовиком состоялся в понедельник в 15.10 по местному времени (10.10 мск) с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань. Через почти 10 минут полета корабль "Тяньчжоу-3" успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту.Стыковка с основным модулем "Тяньхэ" станции состоялась в 22.08 по пекинскому времени (17.08 мск), весь процесс с момента старта ракеты до стыковки занял около семи часов."Тяньчжоу-3" доставил на строящуюся станцию 5,6 тонны грузов, в том числе оборудование, топливо и продовольствие для экипажа корабля "Шэньчжоу-13" из трех космонавтов, которые отправятся на "Тяньгун" в октябре.Ранее в конце мая этого года к базовому модулю станции был отправлен грузовой корабль "Тяньчжоу-2", который успешно доставил на станцию 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов для экипажа "Шэньчжоу-12" из трех человек, которые находились на станции три месяца и вернулись на Землю 17 сентября.Станция "Тяньгун"Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.

https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html

https://ria.ru/20210917/korabl-1750450681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, космос - риа наука, хайнань