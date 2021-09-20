Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210920/tyanchzhou-3-1751025889.html
Космический грузовик "Тяньчжоу-3" состыковался с орбитальной станцией
Космический грузовик "Тяньчжоу-3" состыковался с орбитальной станцией - РИА Новости, 20.09.2021
Космический грузовик "Тяньчжоу-3" состыковался с орбитальной станцией
Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-3" в понедельник успешно состыковался с орбитальной станцией "Тяньгун", говорится в сообщении Китайской... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:19
2021-09-20T18:19
в мире
китай
космос - риа наука
хайнань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149276/82/1492768201_0:0:5000:2814_1920x0_80_0_0_4b0e8e0c8da703a300565be11ee1f01f.jpg
ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-3" в понедельник успешно состыковался с орбитальной станцией "Тяньгун", говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовиком состоялся в понедельник в 15.10 по местному времени (10.10 мск) с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань. Через почти 10 минут полета корабль "Тяньчжоу-3" успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту.Стыковка с основным модулем "Тяньхэ" станции состоялась в 22.08 по пекинскому времени (17.08 мск), весь процесс с момента старта ракеты до стыковки занял около семи часов."Тяньчжоу-3" доставил на строящуюся станцию 5,6 тонны грузов, в том числе оборудование, топливо и продовольствие для экипажа корабля "Шэньчжоу-13" из трех космонавтов, которые отправятся на "Тяньгун" в октябре.Ранее в конце мая этого года к базовому модулю станции был отправлен грузовой корабль "Тяньчжоу-2", который успешно доставил на станцию 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов для экипажа "Шэньчжоу-12" из трех человек, которые находились на станции три месяца и вернулись на Землю 17 сентября.Станция "Тяньгун"Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html
https://ria.ru/20210917/korabl-1750450681.html
китай
хайнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149276/82/1492768201_280:0:4727:3335_1920x0_80_0_0_dec0fe291c2f6a59366b8d9713000cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, китай, космос - риа наука, хайнань
18:19 20.09.2021
 
Космический грузовик "Тяньчжоу-3" состыковался с орбитальной станцией

Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-3" успешно состыковался с орбитальной станцией

© AP Photo / Ju Zhenhua/XinhuaЗапуск первого грузового космического корабля "Тяньчжоу-1" в Китае. 20 апреля 2017 год
Запуск первого грузового космического корабля Тяньчжоу-1 в Китае. 20 апреля 2017 год - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Ju Zhenhua/Xinhua
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-3" в понедельник успешно состыковался с орбитальной станцией "Тяньгун", говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.
Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовиком состоялся в понедельник в 15.10 по местному времени (10.10 мск) с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань. Через почти 10 минут полета корабль "Тяньчжоу-3" успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту.
Пилотируемый космический корабль КНР Шэньчжоу-9 стыкуется с космическим аппаратом Тяньгун-1 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 11:27Россия-Китай: Главное
Космический успех. Как Китай создает альтернативу МКС
Стыковка с основным модулем "Тяньхэ" станции состоялась в 22.08 по пекинскому времени (17.08 мск), весь процесс с момента старта ракеты до стыковки занял около семи часов.
"Тяньчжоу-3" доставил на строящуюся станцию 5,6 тонны грузов, в том числе оборудование, топливо и продовольствие для экипажа корабля "Шэньчжоу-13" из трех космонавтов, которые отправятся на "Тяньгун" в октябре.
Ранее в конце мая этого года к базовому модулю станции был отправлен грузовой корабль "Тяньчжоу-2", который успешно доставил на станцию 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов для экипажа "Шэньчжоу-12" из трех человек, которые находились на станции три месяца и вернулись на Землю 17 сентября.

Станция "Тяньгун"

Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.
Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
Запуск пилотируемого космического корабля Шэньчжоу-11 в Китае - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 08:43Наука
На севере Китая приземлился спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12"
 
В миреКитайКосмос - РИА НаукаХайнань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Лента новостейМолния