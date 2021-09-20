Презентация итогов исследований ВЦИОМ по итогам туристического лета
27 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла РОДИНА на тему: "Итоги лета-2021 в период полуоткрытых границ".
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Где граждане нашей страны провели отпуск? Сколько дней отдыхали летом? Оправдались ли ожидания от отдыха? Сколько денег россияне потратили на летние каникулы? Самостоятельно ли планировали отдых или через туристические фирмы? Остались ли довольны? Воспользовались ли программой путешествий по России с кешбэком?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Где граждане нашей страны провели отпуск? Сколько дней отдыхали летом? Оправдались ли ожидания от отдыха? Сколько денег россияне потратили на летние каникулы? Самостоятельно ли планировали отдых или через туристические фирмы? Остались ли довольны? Воспользовались ли программой путешествий по России с кешбэком?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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