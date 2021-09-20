https://ria.ru/20210920/turizm-1750988530.html

Презентация итогов исследований ВЦИОМ по итогам туристического лета

Презентация итогов исследований ВЦИОМ по итогам туристического лета - РИА Новости, 20.09.2021

Презентация итогов исследований ВЦИОМ по итогам туристического лета

27 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла РОДИНА на тему: "Итоги лета-2021 в период полуоткрытых границ".

2021-09-20T15:24

2021-09-20T15:24

2021-09-20T15:24

анонсы

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Задать вопросГде граждане нашей страны провели отпуск? Сколько дней отдыхали летом? Оправдались ли ожидания от отдыха? Сколько денег россияне потратили на летние каникулы? Самостоятельно ли планировали отдых или через туристические фирмы? Остались ли довольны? Воспользовались ли программой путешествий по России с кешбэком?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы