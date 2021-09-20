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В ЦИК отреагировали на призывы взломать информационные ресурсы комиссии
В ЦИК отреагировали на призывы взломать информационные ресурсы комиссии - РИА Новости, 20.09.2021
В ЦИК отреагировали на призывы взломать информационные ресурсы комиссии
Призывы взломать информресурсы ЦИК РФ во время проведения выборов в России требуют правовой оценки, заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:24
2021-09-20T16:24
2021-09-20T16:29
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Призывы взломать информресурсы ЦИК РФ во время проведения выборов в России требуют правовой оценки, заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев."То, что творилось в неких сообществах: формировали желание взломать, разрушить и так далее, это, конечно, требует отдельного рассмотрения, в том числе правовой оценки", - сказал Булаев на заседании ЦИК по итогам выборов.По его словам, ЦИКу предстоит изучить опыт этого года, чтобы сделать выводы и создавать условия безопасного и комфортного использования своих информресурсов.
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политика, цик рф, николай булаев, россия
16:24 20.09.2021 (обновлено: 16:29 20.09.2021)
В ЦИК отреагировали на призывы взломать информационные ресурсы комиссии
Член ЦИК Булаев: призывы взломать информационные ресурсы комиссии требуют правовой оценки