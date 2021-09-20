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Атаки на ресурсы ЦИК России проводились с иностранных IP-адресов
Атаки на ресурсы ЦИК России проводились с иностранных IP-адресов - РИА Новости, 20.09.2021
Атаки на ресурсы ЦИК России проводились с иностранных IP-адресов
Атаки на ресурсы ЦИК России в основном проводились с иностранных IP-адресов, заявил представитель ЦИК России Александр Сокольчук. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:49
2021-09-20T15:49
2021-09-20T16:01
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Атаки на ресурсы ЦИК России в основном проводились с иностранных IP-адресов, заявил представитель ЦИК России Александр Сокольчук.По его словам, в дни выборов в среднем к сайтам ЦИК РФ обращались около 4 тысяч автоматизированных систем сбора данных, роботов или ботов. Сокольчук отметил, что средства защиты информации сайта ЦИК России выявил ряд атак: три были направлены на выявление возможных уязвимостей, общей продолжительностью более 7 часов, три DDOS-атаки общей продолжительностью до 1 часа, четыре атаки, направленные на внедрения постороннего программного обеспечения на сайт ЦИК РФ, общей продолжительностью до 1 часа."Атаки в основном проводились с иностранных IP-адресов. Принятые ЦИК России технические меры позволили обеспечить надежную работу сайта ЦИК России и его доступность для пользователей сети Интернет", - сказал он, выступая в ЦИК.
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политика, госдума рф, цик рф, россия
15:49 20.09.2021 (обновлено: 16:01 20.09.2021)
Атаки на ресурсы ЦИК России проводились с иностранных IP-адресов
Сокольчук: атаки на ресурсы ЦИК России в основном проводились с иностранных IP-адресов