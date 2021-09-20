https://ria.ru/20210920/tomsk-1750971245.html
В Томске задержали подозреваемого в убийстве и расчленении
В Томске задержали подозреваемого в убийстве и расчленении - РИА Новости, 20.09.2021
В Томске задержали подозреваемого в убийстве и расчленении
Правоохранители в Томске задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомой женщины, тело которой он, по данным следствия, расчленил и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:07
2021-09-20T14:07
2021-09-20T14:07
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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Правоохранители в Томске задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомой женщины, тело которой он, по данным следствия, расчленил и разбросал в пакетах по городу, сообщает СУСК РФ по Томской области.По данным регионального УМВД, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его мать 1973 года рождения ушла из дома и не вернулась. Сотрудники уголовного розыска в поисках женщины вышли на ее ранее судимого знакомого."По предварительным данным, 15 сентября 2021 года 39-летний житель Томска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту своего проживания, на почве возникших неприязненных отношений совершил убийство женщины, которая пришла к нему в гости и также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Тело потерпевшей он расчленил и пакеты с фрагментами тела разбросал в разных районах Томска", - говорится в релизе СУСК.В субботу, 18 сентября, следователи и полицейские задержали подозреваемого, который признался в совершенном преступлении и подтвердил свои показания при проверке их на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"."В результате поисковых мероприятий следователями и сотрудниками полиции обнаружены фрагменты тела погибшей. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного в качестве меры пресечения заключение под стражу", - говорится также в сообщении.
https://ria.ru/20210916/ubiystvo-1750392361.html
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происшествия, томская область, томск, россия
В Томске задержали подозреваемого в убийстве и расчленении
В Томске задержали 39-летнего подозреваемого в убийстве и расчленении
НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости.
Правоохранители в Томске
задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомой женщины, тело которой он, по данным следствия, расчленил и разбросал в пакетах по городу, сообщает СУСК РФ
по Томской области
.
По данным регионального УМВД, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его мать 1973 года рождения ушла из дома и не вернулась. Сотрудники уголовного розыска в поисках женщины вышли на ее ранее судимого знакомого.
"По предварительным данным, 15 сентября 2021 года 39-летний житель Томска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту своего проживания, на почве возникших неприязненных отношений совершил убийство женщины, которая пришла к нему в гости и также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Тело потерпевшей он расчленил и пакеты с фрагментами тела разбросал в разных районах Томска", - говорится в релизе СУСК.
В субботу, 18 сентября, следователи и полицейские задержали подозреваемого, который признался в совершенном преступлении и подтвердил свои показания при проверке их на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"В результате поисковых мероприятий следователями и сотрудниками полиции обнаружены фрагменты тела погибшей. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного в качестве меры пресечения заключение под стражу", - говорится также в сообщении.