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В Томске задержали подозреваемого в убийстве и расчленении
В Томске задержали подозреваемого в убийстве и расчленении - РИА Новости, 20.09.2021
В Томске задержали подозреваемого в убийстве и расчленении
Правоохранители в Томске задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомой женщины, тело которой он, по данным следствия, расчленил и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:07
2021-09-20T14:07
происшествия
томская область
томск
россия
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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Правоохранители в Томске задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомой женщины, тело которой он, по данным следствия, расчленил и разбросал в пакетах по городу, сообщает СУСК РФ по Томской области.По данным регионального УМВД, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его мать 1973 года рождения ушла из дома и не вернулась. Сотрудники уголовного розыска в поисках женщины вышли на ее ранее судимого знакомого."По предварительным данным, 15 сентября 2021 года 39-летний житель Томска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту своего проживания, на почве возникших неприязненных отношений совершил убийство женщины, которая пришла к нему в гости и также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Тело потерпевшей он расчленил и пакеты с фрагментами тела разбросал в разных районах Томска", - говорится в релизе СУСК.В субботу, 18 сентября, следователи и полицейские задержали подозреваемого, который признался в совершенном преступлении и подтвердил свои показания при проверке их на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"."В результате поисковых мероприятий следователями и сотрудниками полиции обнаружены фрагменты тела погибшей. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного в качестве меры пресечения заключение под стражу", - говорится также в сообщении.
https://ria.ru/20210916/ubiystvo-1750392361.html
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происшествия, томская область, томск, россия
14:07 20.09.2021
 
В Томске задержали подозреваемого в убийстве и расчленении

В Томске задержали 39-летнего подозреваемого в убийстве и расчленении

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Правоохранители в Томске задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомой женщины, тело которой он, по данным следствия, расчленил и разбросал в пакетах по городу, сообщает СУСК РФ по Томской области.
По данным регионального УМВД, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его мать 1973 года рождения ушла из дома и не вернулась. Сотрудники уголовного розыска в поисках женщины вышли на ее ранее судимого знакомого.
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"По предварительным данным, 15 сентября 2021 года 39-летний житель Томска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту своего проживания, на почве возникших неприязненных отношений совершил убийство женщины, которая пришла к нему в гости и также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Тело потерпевшей он расчленил и пакеты с фрагментами тела разбросал в разных районах Томска", - говорится в релизе СУСК.
В субботу, 18 сентября, следователи и полицейские задержали подозреваемого, который признался в совершенном преступлении и подтвердил свои показания при проверке их на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"В результате поисковых мероприятий следователями и сотрудниками полиции обнаружены фрагменты тела погибшей. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного в качестве меры пресечения заключение под стражу", - говорится также в сообщении.
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