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Стрельба в Перми: студент открыл огонь в университете
Стрельба в Перми: студент открыл огонь в университете - РИА Новости, 20.09.2021
Стрельба в Перми: студент открыл огонь в университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали.
2021-09-20T20:02
2021-09-20T20:02
происшествия
видео
стрельба в пермском госуниверситете
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Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен.Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Студент открыл огонь в пермском университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали. Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен. Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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353
60
происшествия, видео, стрельба в пермском госуниверситете, видео
Стрельба в Перми: студент открыл огонь в университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали.
2021-09-20T20:02
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20:02 20.09.2021
 

Стрельба в Перми: студент открыл огонь в университете

Читать ria.ru в
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали.
Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен.Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
 
ПроисшествияВидеоСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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