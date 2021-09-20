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Стрельба в Перми: студент открыл огонь в университете
Стрельба в Перми: студент открыл огонь в университете - РИА Новости, 20.09.2021
Стрельба в Перми: студент открыл огонь в университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали.
2021-09-20T20:02
2021-09-20T20:02
2021-09-20T20:02
происшествия
видео
стрельба в пермском госуниверситете
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Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен.Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Студент открыл огонь в пермском университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали. Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен.
Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
2021-09-20T20:02
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PT1M26S
РИА Новости
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происшествия, видео, стрельба в пермском госуниверситете, видео
Стрельба в Перми: студент открыл огонь в университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали.
2021-09-20T20:02
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PT1M26S
Стрельба в Перми: студент открыл огонь в университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали.