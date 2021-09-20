https://ria.ru/20210920/strelba-1750968255.html

СК опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба

СК опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба - РИА Новости, 20.09.2021

СК опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба

Следственный комитет опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:59

2021-09-20T13:59

2021-09-20T13:59

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба.На видео на YouTube-канале ведомства длительностью более минуты показано, как на территории университета работают следователи. У вуза стоят машины скорой помощи. На кадрах - разбитые стекла и гильзы.Как сообщал СК, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

https://rsport.ria.ru/20210920/perm-1750961259.html

пермь

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2021

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Работа следователей на месте стрельбы в Пермском университете. Кадры СК РФ Работа следователей на месте стрельбы в Пермском университете. Кадры СК РФ 2021-09-20T13:59 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете