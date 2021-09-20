https://ria.ru/20210920/strelba-1750968255.html
СК опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба
СК опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба - РИА Новости, 20.09.2021
СК опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба
Следственный комитет опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:59
2021-09-20T13:59
2021-09-20T13:59
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба.На видео на YouTube-канале ведомства длительностью более минуты показано, как на территории университета работают следователи. У вуза стоят машины скорой помощи. На кадрах - разбитые стекла и гильзы.Как сообщал СК, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
https://rsport.ria.ru/20210920/perm-1750961259.html
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РИА Новости
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Работа следователей на месте стрельбы в Пермском университете. Кадры СК РФ
Работа следователей на месте стрельбы в Пермском университете. Кадры СК РФ
2021-09-20T13:59
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PT1M02S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете
СК опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба
СК опубликовал видео из Пермского госуниверситета, где при стрельбе погибли восемь человек