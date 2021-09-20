https://ria.ru/20210920/strelba-1750936310.html
В Прикамье отменили все занятия в учебных заведениях после стрельбы в вузе
В Прикамье отменили все занятия в учебных заведениях после стрельбы в вузе - РИА Новости, 20.09.2021
В Прикамье отменили все занятия в учебных заведениях после стрельбы в вузе
В Прикамье после стрельбы в вузе сегодня отменяются занятия в школах, техникумах и колледжах, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:49
2021-09-20T11:49
2021-09-20T11:53
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
пермский край
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Прикамье после стрельбы в вузе сегодня отменяются занятия в школах, техникумах и колледжах, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив восемь человек. По данным Минздрава РФ, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750919294.html
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происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермский край, россия
11:49 20.09.2021 (обновлено: 11:53 20.09.2021)
В Прикамье отменили все занятия в учебных заведениях после стрельбы в вузе
Пермские власти отменили занятия в школах, техникумах и колледжах после стрельбы в вузе