https://ria.ru/20210920/strelba-1750936310.html

В Прикамье отменили все занятия в учебных заведениях после стрельбы в вузе

В Прикамье отменили все занятия в учебных заведениях после стрельбы в вузе - РИА Новости, 20.09.2021

В Прикамье отменили все занятия в учебных заведениях после стрельбы в вузе

В Прикамье после стрельбы в вузе сегодня отменяются занятия в школах, техникумах и колледжах, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:49

2021-09-20T11:49

2021-09-20T11:53

происшествия

стрельба в пермском госуниверситете

пермский край

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Прикамье после стрельбы в вузе сегодня отменяются занятия в школах, техникумах и колледжах, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив восемь человек. По данным Минздрава РФ, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750919294.html

пермский край

россия

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2021

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происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермский край, россия