https://ria.ru/20210920/sochi-1751016414.html

Еще два пляжа в Сочи получат "Голубой флаг"

Еще два пляжа в Сочи получат "Голубой флаг" - РИА Новости, 20.09.2021

Еще два пляжа в Сочи получат "Голубой флаг"

В 2022 году в Сочи станет больше пляжей, отмеченных "Голубым флагом", сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:11

2021-09-20T18:11

2021-09-20T18:11

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СОЧИ, 18 сен – РИА Новости. В 2022 году в Сочи станет больше пляжей, отмеченных "Голубым флагом", сообщает пресс-служба городской администрации."В этом году международную награду получили 33 пляжные территории Сочи. В следующем году их планируется не менее 35", – отмечается в релизе.Решение о присвоении данного статуса принадлежит международному совету Копенгагена. Для получения "Голубого флага" пляж должен обладать определенными критериями, всего их 30. Главные из них – чистота, наличие видеокамер и питьевой воды на пляже, санитарные комнаты, информационные стенды, современные мусорные баки. Сочи участвует в программе с 2018 года. Пляжи с "Голубым флагом" есть во всех четырех районах города.

https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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