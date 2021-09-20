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Еще два пляжа в Сочи получат "Голубой флаг"
Еще два пляжа в Сочи получат "Голубой флаг" - РИА Новости, 20.09.2021
Еще два пляжа в Сочи получат "Голубой флаг"
В 2022 году в Сочи станет больше пляжей, отмеченных "Голубым флагом", сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:11
2021-09-20T18:11
2021-09-20T18:11
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СОЧИ, 18 сен – РИА Новости. В 2022 году в Сочи станет больше пляжей, отмеченных "Голубым флагом", сообщает пресс-служба городской администрации."В этом году международную награду получили 33 пляжные территории Сочи. В следующем году их планируется не менее 35", – отмечается в релизе.Решение о присвоении данного статуса принадлежит международному совету Копенгагена. Для получения "Голубого флага" пляж должен обладать определенными критериями, всего их 30. Главные из них – чистота, наличие видеокамер и питьевой воды на пляже, санитарные комнаты, информационные стенды, современные мусорные баки. Сочи участвует в программе с 2018 года. Пляжи с "Голубым флагом" есть во всех четырех районах города.
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РИА Новости
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сочи, новости - туризм, туристы, туризм, пляжи, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Еще два пляжа в Сочи получат "Голубой флаг"
Пляжей, получивших "Голубой флаг" в Сочи, станет больше в 2022 году
СОЧИ, 18 сен – РИА Новости. В 2022 году в Сочи станет больше пляжей, отмеченных "Голубым флагом", сообщает пресс-служба городской администрации.
"В этом году международную награду получили 33 пляжные территории Сочи. В следующем году их планируется не менее 35", – отмечается в релизе.
Решение о присвоении данного статуса принадлежит международному совету Копенгагена. Для получения "Голубого флага" пляж должен обладать определенными критериями, всего их 30.
Главные из них – чистота, наличие видеокамер и питьевой воды на пляже, санитарные комнаты, информационные стенды, современные мусорные баки. Сочи участвует в программе с 2018 года. Пляжи с "Голубым флагом" есть во всех четырех районах города.