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Губернатор Севастополя заявил о лидерстве ЕР на выборах в Госдуму
Губернатор Севастополя заявил о лидерстве ЕР на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
Губернатор Севастополя заявил о лидерстве ЕР на выборах в Госдуму
Партия "Единая Россия" лидирует в Севастополе на выборах в Госдуму РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:46
2021-09-20T00:46
2021-09-20T00:46
выборы в государственную думу
политика
севастополь
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует в Севастополе на выборах в Госдуму РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, на одномандатном мажоритарном округе также убедительно лидирует кандидат от ЕР Татьяна Лобач.Губернатор подчеркнул, что предварительно явка составила более 45%. При этом exit poll показывают, что партию "Единая Россия" в Севастополе набирает около 58%."Первые протоколы показали, что партия от 53% до 56% берет. Мы понимаем, что примерно такими будут результаты нашей партии. Это очень хорошая и уверенная победа", - подчеркнул губернатор.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Голосование уже завершено, идет подсчет голосов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, севастополь, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, михаил развожаев
Губернатор Севастополя заявил о лидерстве ЕР на выборах в Госдуму
Губернатор Севастополя Развозжаев: "Единая Россия" лидирует в регионе на выборах в Госдуму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости.
Партия "Единая Россия
" лидирует в Севастополе
на выборах в Госдуму РФ
, сообщил губернатор города Михаил Развожаев
.
"Партия "Единая Россия" в Севастополе уверенно побеждает совершенно точно и очевидно по первым протоколам, которые мы видим", - сказал Развожаев журналистам.
По его словам, на одномандатном мажоритарном округе также убедительно лидирует кандидат от ЕР Татьяна Лобач.
Губернатор подчеркнул, что предварительно явка составила более 45%. При этом exit poll показывают, что партию "Единая Россия" в Севастополе набирает около 58%.
"Первые протоколы показали, что партия от 53% до 56% берет. Мы понимаем, что примерно такими будут результаты нашей партии. Это очень хорошая и уверенная победа", - подчеркнул губернатор.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Голосование уже завершено, идет подсчет голосов.