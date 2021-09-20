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Губернатор Севастополя заявил о лидерстве ЕР на выборах в Госдуму

Губернатор Севастополя заявил о лидерстве ЕР на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

Губернатор Севастополя заявил о лидерстве ЕР на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" лидирует в Севастополе на выборах в Госдуму РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:46

2021-09-20T00:46

2021-09-20T00:46

выборы в государственную думу

политика

севастополь

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует в Севастополе на выборах в Госдуму РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, на одномандатном мажоритарном округе также убедительно лидирует кандидат от ЕР Татьяна Лобач.Губернатор подчеркнул, что предварительно явка составила более 45%. При этом exit poll показывают, что партию "Единая Россия" в Севастополе набирает около 58%."Первые протоколы показали, что партия от 53% до 56% берет. Мы понимаем, что примерно такими будут результаты нашей партии. Это очень хорошая и уверенная победа", - подчеркнул губернатор.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Голосование уже завершено, идет подсчет голосов.

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, михаил развожаев